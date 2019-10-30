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The Sun: Моуринью возглавит «Арсенал», чтобы завоевать трофеи с тремя разными английскими клубами
Погоня за рекордами важна для Жозе.
Португальский тренер Жозе Моуринью может возглавить «Арсенал».
По информации The Sun, 56-летний Жозе готов встать у руля лондонской команды, чтобы установить рекорд Англии – выиграть трофеи с тремя английскими клубами. Ранее он трижды приводил к чемпионству «Челси», а затем выиграл с «Манчестер Юнайтед» Лигу Европы.
- Моуринью уволили из «МЮ» в декабре 2018 года, с тех пор он остается без тренерской работы.
- После работы в португальских клубах Моуринью возглавлял «Челси» (два раза), «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
- Помимо работы в английских клубах Моуринью возглавлял «Бенфику», «Униан Лейрию», Порту», «Интер» и «Реал».
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