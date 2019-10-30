Защитник молодежной команды «Рубина» Вячеслав Фомин выписан из больницы, куда попал после травмы, полученной в матче со «Спартаком».

«Вячеслава Фомина сегодня выписали из Домодедовской центральной городской больницы и перевели в реабилитационный центр в Подмосковье. Слава направлен в терапевтическое отделение для восстановительного лечения, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, швы сняты», – говорится в заявлении команды.

Во время матча Фомин получил удар коленом в бок после стыка с соперником, его состояние ухудшилось после игры.

Скорая помощь диагностировала у футболиста внутреннее кровоизлияние, он попал в реанимацию в критическом состоянии.

Игрок молодежки «Рубина» получил травму, потерял 2 литра крови и находится в критическом состоянии

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