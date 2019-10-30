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Попавший в реанимацию защитник молодежки «Рубина» выписан из больницы
Выдохнули, обошлось!
Защитник молодежной команды «Рубина» Вячеслав Фомин выписан из больницы, куда попал после травмы, полученной в матче со «Спартаком».
«Вячеслава Фомина сегодня выписали из Домодедовской центральной городской больницы и перевели в реабилитационный центр в Подмосковье. Слава направлен в терапевтическое отделение для восстановительного лечения, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, швы сняты», – говорится в заявлении команды.
- Во время матча Фомин получил удар коленом в бок после стыка с соперником, его состояние ухудшилось после игры.
- Скорая помощь диагностировала у футболиста внутреннее кровоизлияние, он попал в реанимацию в критическом состоянии.
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