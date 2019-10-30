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Широков: «На европейском уровне Дзюба – обычный игрок. Как футболисты «Лейпцига»
Роман, как обычно, не стесняется выражать острые мысли.
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков объяснил поражение команды в Лиге чемпионов от «Лейпцига» и заявил, что не считает Артема Дзюбу игроком европейского уровня.
– «Лейпциг» месяц был не в форме, но обыграл «Зенит». Как так получилось?
– Что значит – был не в форме? Результат не показывали, да. Но на определенном этапе были неудачи и у «Зенита». Вы видели, как «Лейпциг» играет? У них все передачи вперед. Даже в условиях большой скученности футболистов, плотности они стараются идти в атаку. И не теряют при этом мяч. «Зенит» вроде все правильно делал, но где-то на шаг отставал. Просто потому, что «Лейпциг» умеет быстро играть.
– Хотя у немецкой команды нет звезд европейского уровня.
– А что, они есть у «Зенита»?
– А как же Артем Дзюба?
– Безусловно, для российского чемпионата он звезда. Но на европейском уровне Дзюба – обычный игрок. Примерно такой же, как игроки «Лейпцига». Но чтобы это проверить, нужно, чтобы он выступал в Европе, – сказал 38-летний Широков «Российской газете».
- «Зенит» проиграл «Лейпцигу» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2.
- Широков выступал за петербургский клуб с 2008 года по 2014-й. Он выиграл с «Зенитом» семь трофеев.
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