Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков объяснил поражение команды в Лиге чемпионов от «Лейпцига» и заявил, что не считает Артема Дзюбу игроком европейского уровня.

– «Лейпциг» месяц был не в форме, но обыграл «Зенит». Как так получилось?

– Что значит – был не в форме? Результат не показывали, да. Но на определенном этапе были неудачи и у «Зенита». Вы видели, как «Лейпциг» играет? У них все передачи вперед. Даже в условиях большой скученности футболистов, плотности они стараются идти в атаку. И не теряют при этом мяч. «Зенит» вроде все правильно делал, но где-то на шаг отставал. Просто потому, что «Лейпциг» умеет быстро играть.

– Хотя у немецкой команды нет звезд европейского уровня.

– А что, они есть у «Зенита»?

– А как же Артем Дзюба?

– Безусловно, для российского чемпионата он звезда. Но на европейском уровне Дзюба – обычный игрок. Примерно такой же, как игроки «Лейпцига». Но чтобы это проверить, нужно, чтобы он выступал в Европе, – сказал 38-летний Широков «Российской газете».

«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2.

Широков выступал за петербургский клуб с 2008 года по 2014-й. Он выиграл с «Зенитом» семь трофеев.

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