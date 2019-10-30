28-летний полузащитник «Спартака» Андре Шюррле допустил, что может завершить профессиональную карьеру по окончании сезона-2019/20.

«Я хочу принимать решения после каждого сезона – хочу ли еще играть в футбол, сохранилась ли у меня мотивация, готово ли мое тело к тому, чтобы продолжать. Не знаю, может быть, отыграю еще один год, может – еще два», – цитирует Шюррле Sport1.de.

Шюррле выступает за «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии».

В контракте между клубами прописана сумма необязательного выкупа, она составляет около 8 млн евро.

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