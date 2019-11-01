Бывший нападающий «Пармы» белорус Виталий Кутузов прокомментировал тот факт, что Массимо Каррере не доверяют работу в итальянской Серии A.

– В России удивляются, почему помощник Антонио Конте в «Ювентусе» Массимо Каррера так и не может найти работу в Италии. Что о нем говорят?

– Ничего. Здесь у него мало прессы. В Италии любят тренеров, которые прошли путь, могут дать гарантию результата. Выигрыш чемпионата России для них – что-то из ряда вон. Ну скажем так: куда-то съездил, что-то выиграл у медведей. Нужна гарантия, что именно в Италии справится, а ее пока получить не могут, поэтому возникают проблемы.

Хотя, уверен, что у Карреры много хорошего есть. В штаб Конте просто так не попадешь, этот человек многому может тебя научить, если не дурак и будешь впитывать. Не просто так «Спартак» стал чемпионом – это однозначно. Не будь Карреры, этой победы бы не было, – приводит слова Кутузова Sports.ru.

Каррера возглавлял «Спартак» в 2016-2018 гг. Под руководством итальянца красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России, а также выиграли Суперкубок страны.

После увольнения Карреры со «Спартаком» работал Рауль Рианчо, затем – соотечественник Кутузова Олег Кононов.

После отставки Кононова главным тренером команды был назначен Доменико Тедеско; все это время сам Каррера остается без работы.

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