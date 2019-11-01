Жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева Екатерина Кейру рассказала, что футболист пренебрег возможностью попасть в сборную России, а также не приложил усилий для возможного перехода в клуб Бундеслиги.

«Я говорила, что Ваня был совершенно не рад за сборную России. Он был настроен агрессивно. Ваня не сделал того, что должен был сделать, чтобы попасть в национальную команду. В первую очередь, он не поборолся. Мне даже кажется, что я этого хотела чуть больше него.

У него было несколько вариантов помимо переезда в Тулу, и я ему говорила: «Не переживай из-за того, что мы будем зарабатывать меньше. Ради твоего участия в чемпионате мира я готова к тому, что ты за эти полгода заработаешь ноль рублей». Я верила в мужа, говорила ему: «Ты лучший, давай!» Думала, что у него есть это желание. А когда уже велись переговоры с немецким клубом из Бундеслиги, Ване лишь нужно было записать видеоролики и прислать их. Он этого не сделал. Это было перед чемпионатом мира», – сказала Кейру в интервью YouTube-каналу «ИБРАКАДАБРА».

28-летний Новосельцев мог перейти в «Фортуну».

Недавно у Новосельцевых родился сын, но Иван не признает ребенка и планирует сделать анализ ДНК.

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