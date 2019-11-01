6 клубов РПЛ проигнорировали семинар по VAR с участием Розетти

Шесть клубов Российской Премьер-лиги проигнорировали семинар РФС об использовании VAR с участием главы судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

В распоряжении «Спорт-Экспресса» появился протокол, где перечислены явившиеся делегаты команд. На мероприятии не присутствовали представители «Арсенала, «Крыльев Советов», «Оренбурга», «Сочи», «Тамбова» и «Уфы». Остальные клубы, кроме «Краснодара», прислали людей не из высшего руководящего звена. «Быки» делегировали гендиректора Владимира Хашига.

Поводом для семинара стали слова президента «Арсенала» Гурама Аджоева – в одном из интервью он раскритиковал работу судей на матче с «Краснодаром».

На семинаре присутствовал Станислав Черчесов.

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