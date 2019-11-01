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Юные игроки «Ростова» пожаловались на Карпина – коуч проходит мимо и не делает с ними селфи
Валерий Георгиевич, пофоткайтесь с пацанами!
Юные воспитанники ФК «Ростов» выступили с обращением к главному тренеру старшей команды Валерию Карпину.
Видеообращение опубликовал YouTube-канал «Детский спортивный канал 7-17». Юные игроки отметили, что Карпин – «крутой мужичок», но пожурили коуча за отказ делать селфи. «Валерий Георгиевич, если вы видите это видео, пожалуйста, поставьте лайк», – сказали щеглята.
- «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставание от лидирующего «Зенита» – 3 очка.
- 31 октября ростовчане уступили «Спартаку» (1:2) в 1/8 финала Кубка России.
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