Месяц назад все восхищались ЦСКА и удивлялись, как Виктор Гончаренко при таких проблемах с составом выскочил на первое место. Прошло всего три тура, и настроение кардинально изменилось: армейцы проигрывают лидеру шесть очков и едут в Санкт-Петербург очевидными аутсайдерами. Вполне вероятно, что большая игра 15-го тура завершится для москвичей провалом.

Тяжелая полоса вынудила Гончаренко бросить почти всех топов на Кубок. Обычно армейцы пренебрегают турниром, но еще одна осечка была бы недопустимой. Из лидеров отдохнули только Игорь Акинфеев и Марио Фернандес, а Федор Чалов поднялся со скамейки на 60-й минуте.

«Зенит» обладает слишком крутым составом, чтобы париться из-за ротации. На «Томь» из основных вышел только Ярослав Ракицкий, а Сердар Азмун ограничился 16-ю минутами. Сине-бело-голубые будут явно свежее красно-синих.

Сергей СемакGetty Images

Кто посмотрит матч по ТВ

У ЦСКА проблем много, но они не новые: не будет травмированных Алана Дзагоева, Виктора Васина и Дмитрия Ефремова. Только восстановился Седрик Гогуа – он полетел с командой в Санкт-Петербург, но, по словам агента Дмитрия Селюка, вряд ли поможет ЦСКА.

У «Зенита» не будет Малкома, Эмануэля Мамманы и Александра Кокорина.

Форма

Питерцы в хорошей форме, если отбросить неудачный визит к «РБ Лейпциг». Сергей Семак выстрогал пять побед из шести, оторвался на три очка от второго места в РПЛ, вышел в четвертьфинал Кубка и все еще цепляется за место в плей-офф ЛЧ.

У армейцев все наоборот – всего одна победа в шести матчах. И то дома над «Уфой», и то в Кубке, и то на последних секундах, и то при диком везении (гости не использовали несколько выходов 1-на-1). Армейцы отдалились от первого места и с нулем очков тонут в Лиге Европы среди «Эспаньола», «Ференцвароша» и «Лудогорца».

Кто что сказал

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»: «Уверен, армейцы выложатся на 150%, чтобы добыть победу в Санкт-Петербурге. Она и нам нужна, поэтому и «Зенит» будет сражаться ради победы. Принципиального значения не придаем тому, чтобы прийти на промежуточный финиш первыми. Гораздо важнее, чем все закончится после 30-го тура».

Никола Влашич, полузащитник ЦСКА: «Перед стартом сезона «Зенит» приобрел несколько новых футболистов. Они хорошо выступают в Лиге чемпионов. Думаю, нынешняя команда у них даже лучше, чем в прошлом сезоне». («Известия»)

Лицом к лицу

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами: в Москве сильнее был ЦСКА (2:0), в Санкт-Петербурге – «Зенит» (3:1).

С марта 2017-го по апрель 2018-го армейцы и питерцы трижды подряд сыграли вничью со счетом 0:0.

Последний раз красно-синие обыгрывали «Зенит» в Санкт-Петербурге в 2011-м (2:0).

В последних восьми домашних матчах против ЦСКА у сине-бело-голубых 5 побед и 3 ничьи.

В последних пяти матчах «Зенит» забил армейцам всего 3 мяча – все в игре прошлого сезона.

В последних четырех матчах РПЛ и Кубка России «Зенит» забил 15 мячей, ЦСКА – 4.

Сергей Семак играл за ЦСКА с 1994-го по 2004-й. За «Зенит» – с 2010-го по 2013-й.

Артем ДзюбаGetty Images

Люди в черном

Обслужит встречу фартовый для «Зенита» Михаил Вилков. При 40-летнем рефери сине-бело-голубые одержали 22 победы в 31-м матче (при семи ничьих и всего двух поражениях). В тех играх Вилков показал соперникам «Зенита» 8 красных карточек (еще 3 зенитовцам) и назначил в их ворота 5 пенальти (3 в ворота питерцев).

ЦСКА при Михаиле провел 20 матчей: 13 побед, 5 ничьих и 3 поражения. Армейцы получили от Вилкова одно удаление (3 у соперника) и 2 пенальти (один у соперника).

На матче будет задействована система VAR, которой займется Виталий Мешков.

В центре внимания

Герой

В матче против ЦСКА Азмун окажется в комфортных условиях: армейцы прессингуют высоко и интенсивно. При такой тактике есть риск получить заброс за спину защитникам, а хитрые открывания – конек иранца.

В последних шести матчах Сердар стабильно придерживается графика «результативное действие/тишина». В матче с «Томью» форвард промолчал, поэтому в субботу ждем голов. Моменты у Азмуна точно будут, другой вопрос – как он ими распорядится.

Букмекеры согласны с высокими шансами Азмуна на приз MVP – вместе с Влашичем он получил коэффициент 6,80. Выше котируется только Артем Дзюба –- 5,80.

Неудачник

Тут сразу три варианта – любой из центральных защитников гостей. Про проблемы ЦСКА и шанс Азмуна вы прочитали выше. Надежности нет ни у одного из ЦЗ красно-синих: Вадим Карпов только привыкает к основе, Хердюр Магнуссон часто теряет позицию, а Игорь Дивеев в совершенстве косплеит травмированного Васина. Выбирайте любого – кто-то из это парней точно привезет.

Игорь Дивеев и Сильвестр Игбун, ЦСКА – «Динамо»Getty Images

Победа «Зенита»: 1,61

Ничья: 3,98

Победа ЦСКА: 5,30

«Зенит» забьет больше двух за 2,54

Сине-бело-голубые набрали мощный ход и в четырех последних матчах в РПЛ и Кубке настреляли 15 мячей. Во-первых, пятерка в гостях крепким «Уралу» и «Крыльям». Во-вторых, четверка дублем «Томи». В-третьих, шестюля симпатичному «Ростову» Валерия Карпина.

У ЦСКА, напротив, беда в обороне. В первых 11 турах армейцы пропустили всего 7 мячей, в трех следующих – 6. В шести последних матчах москвичам накидали непонятные венгры, 19-я команда Испании и «Динамо» с последнего места РПЛ. Не забила только «Уфа», которая растранжирила тьму выгодных возможностей.

Если питерцы крутят всего два мяча, то будет возврат. Но можно рискнуть: уж в больно хорошей форме атака «Зенита», и так печально смотрится оборона ЦСКА.

ЦСКА забьет за 1,63

Тут нужно следовать логике от противного. Армейцы слишком много запороли в последних матчах – их наконец должно прорвать. Тем более что в Санкт-Петербурге они окажутся в более привычной стихии – отдадут мяч и будут рассчитывать на скоростные контратаки. Это не «Уфа», «Ференцварош» и «Динамо», которые закрылись и отбивали позиционки Гончаренко.

ЦСКА вправе рассчитывать на пространство впереди, и в такой ситуации москвичи могут наскрести голик.

Никола ВлашичGetty Images

Азмун забьет с передачи Дзюбы за 5,80

Рискованная ставка, но жирнейший коф притягивает. Во-первых, мы уже разобрались, что у Азмуна большие шансы стать героем матча. Во-вторых, одно из таких открываний может пригодиться именно после скидки Дзюбы головой. В-третьих, вы вообще видел статистику этой парочки? У Артема 9+8, у Сердара 4+5.

В шести последних матчах у Дзюбы 6 ассистов, так что верим, что Азмун все-таки реализует шанс, потому что после скидки Артема он точно будет.

Победа «Зенита» в матче, по угловым и ударам в створ за 2,65

Этот коф – настоящий подарок. Нет сомнений, что разыгравшийся «Зенит» прихлопнет ЦСКА. Остальные два слагаемых прилагаются автоматически: питерцы будут больше атаковать и чаще бить, что выльется в нужные нам попадания створ и сэйвы Игоря на корнеры. Сложно представить давление от нынешнего ЦСКА и лучшую статистику гостей на «Крестовском». Тем более что в свежести красно-синие точно уступят отдохнувшим в Кубке зенитовцам.

Ориентировочные составы

«Зенит»

ЦСКА

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