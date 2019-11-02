⚽️✌🏻 Дзюба пробьет Акинфеева? Первая ставка за счет Winline – получи фрибет 1000 за регистрацию

После трех очных нулевых ничьих подряд «Зенит» и ЦСКА выдали два бодрых матча с шестью мячами. Нет сомнений, что сегодня в Санкт-Петербурге вновь будет жарко. Сине-бело-голубым нет смысла сбавлять атакующую мощь, а красно-синим надо как-то отмазаться за последние неудачи – победа на «Газпром Арене» станет лучшим вариантом.

Но «Зенит» – явный фаворит, а коэффициент на победу сине-бело-голубых составляет 1,63.

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