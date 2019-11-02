Журналист Василий Конов прокомментировал судейство в центральном матче чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА.

«А за что вторая желтая? Игрок «Зенита» выскочил из-за спины и сам пошел на ногу, в чем нарушение?! Яка [Бийол] не видел игрока, сначала играл в мяч, а игрок «Зенита» пошел на ногу. Вместо двух удалений Азмун продолжает играть.

[Главный арбитр матча Михаил] Вилков должен принести извинения и завершить карьеру. Стыдно должно быть, стыдно за такую «работу». И [глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр] Егоров должен уйти. Позорище, а не судейство все 15 туров чемпионата. Просто позорище. И где только совесть?!

Вилков ужасен, как и весь судейский корпус в нашем футболе. Очевидно, что с вопросами судейства Егоров не справляется. Если нет своих квалифицированных кадров – нужно приглашать из других стран, а не дарить нам лучезарные улыбки и бездействовать», – написал Конов в телеграм-канале.

ЦСКА в матче с «Зенитом» остался в меньшинстве на 54-й минуте при счете 1:0. Яка Бийол получил две желтые карточки за четыре минуты.

Питерский клуб отыгрался – Александр Ерохин сравнял счет на 73-й минуте. ЦСКА и «Зенит» свели матч вничью – 1:1.

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