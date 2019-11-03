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Агент Артемов: «Дзюба не уедет в АПЛ. Здесь он герой, а там ему нужно что-то доказывать»
Аналитика по трансферу главного русского любимца на Британские острова.
Футбольный агент Олег Артемов прокомментировал возможный переход капитана сборной России Артема Дзюбы в клуб английской Премьер-лиги.
«Дзюба не уедет в Европу этой зимой. Он мечтает об Англии и просил [агента Жорже] Мендеша туда его пристроить. Но вряд ли уедет.
Ну, приедет он туда. А кто он? Артем Дзюба. Здесь он герой. Такой зарплаты, как в «Зените» – 3,5 миллиона евро – ему в Англии никто не даст.
Дзюба считает, что все российские агенты – это зло, а европейские – добро. Но почему-то Мендеш его в Англию не устроил. Потому что в Англии ему такой зарплаты никто не даст. Там ты Артем Дзюба – игрок, которому нужно что-то доказывать. А здесь ты – капитан сборной, любимец публики, рекламных агентств», – цитирует Артемова «Спорт-Экспресс».
- В сентябре 2019-го Артем Дзюба рассказывал про отказ от перехода в «Эвертон» в зимнее трансферное окно. В октябре Il Giornale сообщил, что «Интер» включил 31-летнего Дзюбу в шорт-лист после травмы Алексиса Санчеса.
- Контракт Артема с «Зенитом» действует до конца сезона-2019/20.
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