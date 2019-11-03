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«Мам, что делать? В РПЛ нас обижают». «Сочи» шутливо обратился к ФНЛ
Южане идут на последнем месте.
Пресс-служба «Сочи» шутливо прокомментировала нахождение клуба в турнирной таблице чемпионата России – команда идет последней.
«Мам (ФНЛ), что делать? В РПЛ нас обижают. А вольной жизни хочется», – говорится в официальном твиттере «Сочи».
- «Сочи» – дебютант Российской Премьер-лиги, вышедший в высший дивизион со второго места ФНЛ.
- После первого круга команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В последнем туре «Сочи» уступил еще одному новичку РПЛ – «Тамбову» (1:2).
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