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«Мам, что делать? В РПЛ нас обижают». «Сочи» шутливо обратился к ФНЛ

«Мам, что делать? В РПЛ нас обижают». «Сочи» шутливо обратился к ФНЛ
Eurosport

1 час назад

Южане идут на последнем месте.

Пресс-служба «Сочи» шутливо прокомментировала нахождение клуба в турнирной таблице чемпионата России – команда идет последней.

«Мам (ФНЛ), что делать? В РПЛ нас обижают. А вольной жизни хочется», – говорится в официальном твиттере «Сочи».

  • «Сочи» – дебютант Российской Премьер-лиги, вышедший в высший дивизион со второго места ФНЛ.
  • После первого круга команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В последнем туре «Сочи» уступил еще одному новичку РПЛ – «Тамбову» (1:2).

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