Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов раскритиковал судейскую работу Евгения Вилкова на матче 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.

О неудалении Азмуна

И первая красная карточка, и вторая должны были быть. В первом случае он сделал вид, что вообще ничего не было. А если увидел, но ничего не сделал, значит, испугался удалять на седьмой минуте. Это бывает, когда, как говорится, не хватило духа. В концовке был точно такой же эпизод хамский. Азмун заслуживал только красной карточки. Это подчеркивает, что судья несправедливо отнесся к участникам матча, – цитирует Хусаинова ТАСС.

Об удалении Бийола

На мой взгляд, удаление несправедливое. Футбол происходит от английских слов foot и ball, нога и мяч. В этом эпизоде игрок ЦСКА Бийол пытался сыграть в мяч, который находился ниже уровня головы, на уровне груди. Футболист «Зенита» Барриос выскакивал из-за спины и играл головой в мяч опасно по отношению к себе.

Это примерно так, как игрок, оказавшийся на пятой точке на газоне, зажимает мяч двумя ногами – он вроде мяч держит, но играет опасно по отношению к себе. Это наказывается свободным ударом. Точно так же и тут – игрок «Зенита» действовал опасно по отношению к себе.

«Зенит» и ЦСКА сыграли в Санкт-Петербурге со счетом 1:1, команда Сергея Семака выиграла первый круг.

Армейский клуб остался в меньшинстве на 54-й минуте при счете 1:0. Яка Бийол получил две желтые карточки за четыре минуты.

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