В интернете появилось фото ноги полузащитника ЦСКА Ивана Облякова после фола нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Изображение выложили на сайте Sport24. На седьмой минуте матча Азмун шипами въехал в икроножную мышцу Облякова, но главный судья Михаил Вилков не отреагировал на нарушение и не стал показывать иранцу даже желтую карточку.

Во втором тайме Азмун врезался в Хёрдура Магнуссона и получил предупеждение.

Матч закончился со счетом 1:1, мячи забили Никола Влашич и Александр Ерохин.

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