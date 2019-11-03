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Фото окровавленной ноги Облякова после фола Азмуна, за который Сердар не получил даже желтую
Кажется, в этом случае пахло удалением.
В интернете появилось фото ноги полузащитника ЦСКА Ивана Облякова после фола нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
Изображение выложили на сайте Sport24. На седьмой минуте матча Азмун шипами въехал в икроножную мышцу Облякова, но главный судья Михаил Вилков не отреагировал на нарушение и не стал показывать иранцу даже желтую карточку.
- Во втором тайме Азмун врезался в Хёрдура Магнуссона и получил предупеждение.
- Матч закончился со счетом 1:1, мячи забили Никола Влашич и Александр Ерохин.
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