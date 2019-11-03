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Фото окровавленной ноги Облякова после фола Азмуна, за который Сердар не получил даже желтую

Фото окровавленной ноги Облякова после фола Азмуна, за который Сердар не получил даже желтую
Eurosport

53 мин. назадОбновлено 34 мин. назад

Кажется, в этом случае пахло удалением.

В интернете появилось фото ноги полузащитника ЦСКА Ивана Облякова после фола нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Изображение выложили на сайте Sport24. На седьмой минуте матча Азмун шипами въехал в икроножную мышцу Облякова, но главный судья Михаил Вилков не отреагировал на нарушение и не стал показывать иранцу даже желтую карточку.

  • Во втором тайме Азмун врезался в Хёрдура Магнуссона и получил предупеждение.
  • Матч закончился со счетом 1:1, мячи забили Никола Влашич и Александр Ерохин.

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