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Камбэки «Сити» и «Ливерпуля» – ерунда: «Краснодар» феерично ушел с 0:2 на 93-й минуте
Российская Премьер-лига – вторая лучшая лига в мире после ФНЛ.
Не успели болельщики восхититься субботними камбэками «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», как на следующий день «Краснодар» с блеском затмил подвиги английских грандов.
В матче 15-го тура «быки» дома горели «Ростову» 0:2 к 93-й минуте, и, учитывая форму соперников и промах Ари по пустым воротам на 89-й, ребята Валерия Карпина готовились праздновать победу.
Первый ответный гол прилетел из ниоткуда. Дмитрий Чистяков неудачно прервал заброс краснодарцев в центре поля.
Мяч отлетел к Шапи Сулейманову, который отправил в прорыв Ивана Игнатьева.
Вышедший на замену на 75-й минуте футболист ворвался в штрафную и пробил низом, в обход Егора Бабурина.
После этого защитники «Ростова» окончательно потеряли всякую совесть и на 95-й минуте проигнорировали рывок Уроша Спайича под навес Тонни Вилены в район 11-метровой отметки – 2:2.
- «Краснодар» сыграл вничью в РПЛ в третий раз подряд. Черно-зеленые идут четвертыми с 29 баллами.
- «Ростов» завершил первый круг сезона-2019/20 на втором месте с 30 очками: команда Карпина отстает на 3 балла от «Зенита» и опережает «Локомотив» по личным встречам.