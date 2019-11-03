Не успели болельщики восхититься субботними камбэками «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», как на следующий день «Краснодар» с блеском затмил подвиги английских грандов.

В матче 15-го тура «быки» дома горели «Ростову» 0:2 к 93-й минуте, и, учитывая форму соперников и промах Ари по пустым воротам на 89-й, ребята Валерия Карпина готовились праздновать победу.

Первый ответный гол прилетел из ниоткуда. Дмитрий Чистяков неудачно прервал заброс краснодарцев в центре поля.

Мяч отлетел к Шапи Сулейманову, который отправил в прорыв Ивана Игнатьева.

Вышедший на замену на 75-й минуте футболист ворвался в штрафную и пробил низом, в обход Егора Бабурина.

После этого защитники «Ростова» окончательно потеряли всякую совесть и на 95-й минуте проигнорировали рывок Уроша Спайича под навес Тонни Вилены в район 11-метровой отметки – 2:2.

«Краснодар» сыграл вничью в РПЛ в третий раз подряд. Черно-зеленые идут четвертыми с 29 баллами.

«Ростов» завершил первый круг сезона-2019/20 на втором месте с 30 очками: команда Карпина отстает на 3 балла от «Зенита» и опережает «Локомотив» по личным встречам.

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