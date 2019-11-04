Матч тура

Игра «Ростова» и «Краснодара» оказалась жаркой с первых минут: команды обменивались опасными атаками и единоборствами. Но самый огонь случился в компенсированное время. «Ростов» вел в два мяча и уже праздновал победу в дерби – гостей остудил камбэк «быков». На 93-й минуте один мяч отыграл Иван Игнатьев, а еще через две минуты Урош Спайич спас для хозяев ничью.

Другие результаты тура

«Уфа» – «Локомотив» – 1:1

Железнодорожники выживают при суровом графике и обилии травм. В Уфе Юрий Семин так и не произвел ни одной замены, зато насчитал тьму судейских ошибок. Возможно, именно они помешали москвичам победить и готовиться к «Ювентусу» в хорошем настроении.

«Динамо» – «Ахмат» – 1:1

Бело-голубые не проигрывают после увольнения Дмитрия Хохлова. В матче с «Ахматом» москвичей подставил Шарль Каборе, который на 60-й минуте получил красную карточку. Динамовцы горели 0:1, но спаслись в меньшинстве – в компенсированное время украинец Иван Ордец забил после углового.

«Зенит» – ЦСКА – 1:1

Центральный матч тура держал в напряжении все 94 минуты. Армейцы выбрали оборонительную тактику, отбивали давление Питера и в конце первого тайма вдруг забили.

Но во второй половине обороняться пришлось в меньшинстве. Красно-синие дрогнули лишь раз, организовали пару горячих потасовок, удержали ничью и чуть подправили настроение после серии неудач.

«Зенит» – ЦСКАGetty Images

«Спартак» – «Арсенал» – 0:1

Тедеско устроил ротацию и впервые проиграл в России. Доменико выпустил Гуса Тила, Джано Ананидзе и Резиуана Мирзова, зато лишился из-за травмы Ильи Кутепова. Красно-белые пропустили с редкой атаки «Арсенала» и не справились с автобусом из Тулы.

У «Спартака» были шансы во втором тайме, но Лоренцо Мельгарехо и Джордан Ларссон не переиграли вратаря. Во втором тайме хозяева владели мячом 73% времени, но так и не сравняли счет. «Арсенал» третий раз подряд обыграл «Спартак».

Герой тура

Ярчайшей персоной тура стал не игрок, а арбитр. Работа Михаила Вилкова на матче «Зенит» – ЦСКА оставила много вопросов и претензий. Некоторые посчитали, что удаление Яки Бийола было спорным, некоторые полагали, что Сердар Азмун дважды балансировал на грани красной карточки. Мнения разделились, но большинство болельщиков и экспертов сочли работу Вилкова неудовлетворительной.

Особого давления добавил факт, что Михаила считают удобным для «Зенита» арбитром. При 40-летнем рефери питерцы проиграли лишь дважды в 32 матчах. В тех играх Вилков показал соперникам сине-бело-голубых девять красных карточек (три зенитовцам) и назначил в их ворота пять пенальти (три в ворота питерцев).

Проще говоря, бедного Вилкова обсуждали чаще и жарче, чем любого игрока тура.

Судья Михаил Вилков, «Зенит» – ЦСКАGetty Images

Кадр тура

Один из главных вопросов к Вилкову – мягкое наказание Азмуну, который, по мнению многих, дважды наиграл на красную карточку. В одном из эпизодов Сердар жестко атаковал Ивана Облякова. Армеец получил брутальное повреждение, иранец не удостоился даже желтой карточки.

Цитата тура

Судейство Вилкова разозлило журналиста Василия Конова, у которого накопилось множество претензий к арбитру.

«Вилков должен принести извинения и завершить карьеру. Стыдно должно быть, стыдно за такую «работу». И [глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр] Егоров должен уйти. Позорище, а не судейство все 15 туров чемпионата. Просто позорище. И где только совесть?!

Вилков ужасен, как и весь судейский корпус в нашем футболе. Очевидно, что с вопросами судейства Егоров не справляется. Если нет своих квалифицированных кадров – нужно приглашать из других стран, а не дарить нам лучезарные улыбки и бездействовать», – написал Конов в телеграм-канале.

Русская команда тура

Турнирная таблица

1. «Зенит» – 33

2. «Ростов» – 30

3. «Локомотив» – 30

4. «Краснодар» – 29

5. ЦСКА – 27

…

15. «Ахмат» – 14

16. «Сочи» – 13

Лучшие бомбардиры

1-2. Эльдор Шомуродов («Ростов») – 10

1-2. Александр Соболев («Крылья Советов») – 10

3. Артем Дзюба («Зенит») – 9

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