Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что по ходу игры с «Арсеналом» (0:1) забыл о лимите на легионеров и хотел выпустить на поле Алекса Крала.

«Да, я забыл от этом правиле, оно новое для меня. Хорошо, что у меня есть помощники, которые мне подсказали», – приводит слова Тедеско Sport24.

Поражение от «Арсенала» стало первым для Тедеско в РПЛ – ранее «Спартак» под руководством немецкого коуча сыграл вничью с «Рубином» (0:0) и выиграл у «Локомотива» (3:0).

Кроме того, «Спартак» Тедеско выбил из Кубка России «Ростов».

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