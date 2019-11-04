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Тедеско забыл о лимите на легионеров в игре с «Арсеналом», ему подсказали помощники
Еще чуть-чуть – и Доменико Тедеско повторил бы фейл Дика Адвоката.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что по ходу игры с «Арсеналом» (0:1) забыл о лимите на легионеров и хотел выпустить на поле Алекса Крала.
«Да, я забыл от этом правиле, оно новое для меня. Хорошо, что у меня есть помощники, которые мне подсказали», – приводит слова Тедеско Sport24.
- Поражение от «Арсенала» стало первым для Тедеско в РПЛ – ранее «Спартак» под руководством немецкого коуча сыграл вничью с «Рубином» (0:0) и выиграл у «Локомотива» (3:0).
- Кроме того, «Спартак» Тедеско выбил из Кубка России «Ростов».
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