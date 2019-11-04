Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от «Арсенала» (0:1) в 15-м туре чемпионата России.

«Первый тайм плохой со стороны «Спартака», а во втором «Арсенал» сел, боялись пропустить. Красно-белые слишком раскрылись, туляки могли еще забить. А так... Навал, навал, навал и ничего нового. Отсутствие Бакаева сразу бросилось в глаза, а поставить Джано в середину поля... Откуда это? Можно было и схему поменять, а то все кричат, что Тедеско придумал футбол.

Какие овации тренеру? С «Локомотивом» просто повезло, что в первом тайме железнодорожники два не забили, а во втором тайме подсели физически, «Спартак» этим воспользовался. А так, что поменялось? Кононов тоже неплохо начинал, а потом четыре месяца попросил, чтобы что-то там сделать. Никакой разницы между футболом Тедеско и Кононова нет. Вы заметили, что Кононова уже забыли? В футболе уже давно все придумали, нужно говорить о том, почему тот или иной игрок сыграл именно так, а не по-другому», – цитирует Мостового Sport24.

Поражение от «Арсенала» стало первым для Тедеско в РПЛ – ранее «Спартак» под руководством немецкого коуча сыграл вничью с «Рубином» (0:0) и выиграл у «Локомотива» (3:0).

Красно-белые занимают девятую строчку в турнирной таблице.

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