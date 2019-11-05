Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско недоволен решением судьи добавить четыре минуты в матче 15-го круга чемпионата России против тульского «Арсенала».

– Что вы сказали резервному?

– Ничего. Просто: «Спасибо вам огромное». И все. Я не хочу говорить о судействе. Разве что немного удивлен четырьмя добавленными минутами. Еще раз: четыре минуты! Четыре!

– Это мало?

– Вы серьезно?! А для вас этого было достаточно?

– Нам интересно ваше мнение.

– Нет-нет, я хочу слышать вас. Четыре минуты – этого достаточно?

– Четыре-пять минут – вроде нормально.

– То есть достаточно. Все ясно.

– Нет, конечно, игроки «Арсенала» часто и подолгу лежали на газоне, что ломало игру.

– А какой смысл отвечать на этот вопрос, если вы сами сказали, что четырех минут достаточно?

– Но любая команда обычно так действует. Или вы знаете средство борьбы с такими эпизодами?

– Средство – не пропускать первыми. Все просто. Или кажется простым, – передает разговор 34-летнего Тедеско с журналистами «Чемпионат».

«Спартак» проиграл на своем поле о счетом 0:1, это первое поражение красно-белых при Тедеско.

Москвичи закончили первый круг на десятом месте с 15-очковым отставанием от лидирующего «Зенита».

Первое поражение Тедеско в «Спартаке», судейский скандал в Питере. Итоги тура РПЛ

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