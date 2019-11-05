Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу арбитра Евгения Вилкова на матче 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА. Обсуждения вызвали эпизоды с неудалением форварда петербуржцев Сердара Азмуна после фола на Иване Облякове и удаление Яка Бийола.

«Здесь ситуация такая, что это риск. Если бы была пограничная ситуация – это одно. Но игрок, поднимая ногу вверх, должен понимать, куда ее потом опускать и какой контакт может произойти. Ни у кого нет умысла ударить, умысел – не критерий. Если носком попал по плечу, это грубая игра и желтая. Арбитр оценил эпизод правильно.

Негатив вылился из-за того, что некоторые моменты были преподнесены для общественности не в том формате. Арбитр провел игру на хорошем уровне. Вилков пропустил несколько желтых карточек в обе стороны. Хотел дать поиграть. У меня была игра ЦСКА – «Зенит», я это предотвращал. Гончаренко просил дать побороться, не свистеть, чтобы была игра. Арбитр дал – появилось недовольство, что нет желтых карт.

Если бы Вилков сразу свистнул после момента на Бийоле, ни у кого не было бы вопросов, но он дал преимущество», – цитирует Егорова Sport24.

Матч завершился со счетом 1:1.

Среди раскритиковавших работу Вилкова были журналист Василий Конов и бывший судья международной категории Сергей Хусаинов.

Конов – о судье матча «Зенит» – ЦСКА: «Вилков должен извиниться и завершить карьеру. Позорище»

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