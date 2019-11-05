В интернете появилось видео драки между болельщиками «Крыльев Советов» и «Рубина».

Ролик был опубликован самарским сайтом 63.ru. Отметим, что по окончании игры стало известно о смерти одного из стюардов – однако в «Крыльях» сообщили, что это событие не связано с потасовкой фанатов.

Матч «Крылья Советов» – «Рубин» завершился без голов – 0:0.

После первого круга «Крылья» занимают седьмую строчку в турнирной таблице, «Рубин» – 12-ю.

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