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Появилось видео драки болельщиков «Крыльев Советов» и «Рубина»
Страсти на матче чемпионата России.
В интернете появилось видео драки между болельщиками «Крыльев Советов» и «Рубина».
Ролик был опубликован самарским сайтом 63.ru. Отметим, что по окончании игры стало известно о смерти одного из стюардов – однако в «Крыльях» сообщили, что это событие не связано с потасовкой фанатов.
- Матч «Крылья Советов» – «Рубин» завершился без голов – 0:0.
- После первого круга «Крылья» занимают седьмую строчку в турнирной таблице, «Рубин» – 12-ю.
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