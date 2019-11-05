На двух девушек из Подольска, укравших с улицы металлическую фигуру Артема Дзюбы, завели дело по статье 158 УК РФ – кража.

Узнав об этом, дамы записали видеообращение с просьбой о помощи. Ролик был опубликован в телеграм-канале Mash.

«Дзюба – молодец, он вообще наш герой. Нам за это [за кражу] паяют статью. Ребята, помогите реально, кто чем может: посты, репосты, пишите Дзюбе. Дзюба, кстати, привет! Спасибо за смайлики.

Если б ты мог нам помочь: морально или физически. Они говорят, что мы хотели тебя украсть. На самом деле, мы просто хотели похулиганить. У нас просто нет мужика в доме, и мы решили заиметь тебя», – сказали девушки.

Сегодня Дзюба выйдет на поле в матче четвертого тура Лиги чемпионов «Зенит» – «РБ Лейпциг».

Проследить за игрой можно при помощи текстовой трансляции Eurosport.ru.

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