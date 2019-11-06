После матча с «Челси» (4:4) в Лиге чемпионов футболист «Аякса», экс-игрок «Спартака» Куинси Промес ответил на пару вопросов о московском клубе и затронул весьма щекотливую тему Дениса Глушакова.

«Глушаков был великолепным лидером для нас», – цитирует Промеса Sports.ru.

Также игрок рассказал, что следит за командой и сам оставляет комментарии в соцсетях бывшего клуба. Под одним из последних постов Промес даже признался «Спартаку» в любви.

«Писал ли это я лично? Конечно. Я подписан на аккаунт и, когда увидел эту запись… Те воспоминания о нашем чемпионстве особенные для меня. Мои мысли всегда со «Спартаком», и я навсегда останусь частью этой большой семьи. Слежу ли я за командой? Конечно, я знаю все. Абсолютно все», – рассказал игрок Чемпионату.

Прошлым летом игрок перешел из «Севильи» в «Аякс».

Голландец четыре сезона провел в московском «Спартаке» и в сезоне-2016/17 привел красно-белых к первому чемпионству за 16 лет.

Глушаков: «Заслуга Карреры в чемпионстве огромна, но «Спартак» разрушали и подтачивали изнутри»

Качай приложение Eurosport для iOS и Android