Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины. Игрока не вызывали в национальную команду с момента перехода в петербургский клуб.

«Поздравляю сборную Украины, с выходом на Евро-2020, желаю успехов, парни, вы – молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?

Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем, кто поддерживал, и тем, кто не поддерживал, вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!»

30-летний защитник провел за сборную 54 матча, в которых забил четыре мяча.

Ракицкий – участник Евро-2012 и Евро-2016.

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