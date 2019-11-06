Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала развод с экс-футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.

Пара рассталась в 2016 году после четырех лет совместной жизни. Судя по словам Бузовой, Тарасов обошелся с ней довольно сурово.

«Это был самый сложный период в моей жизни. Я осталась одна с собаками буквально на улице, пыталась выжить как могла. Но сейчас все позади, у меня уже новая жизнь: собственная машина, которую никто не отберет, новая квартира, которую я купила на свои деньги... Тарасова я уже простила и отпустила в добрый путь».

Также девушка рассказала о домашнем насилии. Случалось ли это в период отношений с Тарасовым, она не уточнила.

«Сталкивалась с домашним насилием. Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи», – приводит слова Ольги «Комсомольская Правда».

В январе 2018 года Тарасов женился на модели Анастасии Костенко.

Последним клубом игрока был «Локомотив», его контракт с командой истек летом 2019 года.

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