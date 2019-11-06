Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сычев дал пару дельных советов киперу железнодорожников Маринато Гилерме.

Бразильский вратарь выступает за сборную России, но, по мнению бывшего одноклубника, пока не может считаться русским. Дмитрий дал Гилерме несколько советов, которые помогут русифицироваться.

«Нужно сделать три вещи. Первое – уметь пить водку, закусывая огурцами и помидорами. Второе – любить рыбалку. А третье – каждое лето ездить на отдых в Турцию и кричать: «Тагил». Тогда вся страна, все 150 миллионов тебя примут», – сказал Сычев.

33-летний кипер провел 12 матчей в составе сборной России.

Сычев и Гилерме вместе играли за «Локо» с 2007 по 2012 год.

Гилерме остался в «Локо» и правильно сделал. От этого шага выиграют все стороны

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