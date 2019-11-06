Getty Images

«Сконцентрируется на «Зените», останется больше сил на клуб». Горшков об уходе Ракицкого из сборной

«Сконцентрируется на «Зените», останется больше сил на клуб». Горшков об уходе Ракицкого из сборной
Eurosport

1 час назад

Решение в пользу клубной карьеры.

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Александр Горшков поделился мнением о решении действующего защитника питерцев Ярослава Ракицкого завершить карьеру в национальной команде.

«Ракицкий – сильный игрок, но сборная обошлась своими силами, появились футболисты, которые больше оправдывают доверие. Ну а Ярослав будет больше сконцентрирован на «Зените», останется больше сил на клуб», – рассказал Горшков корреспонденту Eurosport.ru.

  • 30-летний Ракицкий провел за сборную 54 матча, в которых забил четыре мяча.
  • Ярослав – участник Евро-2012 и Евро-2016.
  • Горшков дважды играл в «Зените» – в 1997-2001 гг. и в 2004-2008 гг.

Ракицкий в сборной Украины: дебют в 20 лет, символическая команда с Де Хеа и скандалы из-за гимна

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте