Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Александр Горшков поделился мнением о решении действующего защитника питерцев Ярослава Ракицкого завершить карьеру в национальной команде.

«Ракицкий – сильный игрок, но сборная обошлась своими силами, появились футболисты, которые больше оправдывают доверие. Ну а Ярослав будет больше сконцентрирован на «Зените», останется больше сил на клуб», – рассказал Горшков корреспонденту Eurosport.ru.

30-летний Ракицкий провел за сборную 54 матча, в которых забил четыре мяча.

Ярослав – участник Евро-2012 и Евро-2016.

Горшков дважды играл в «Зените» – в 1997-2001 гг. и в 2004-2008 гг.

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