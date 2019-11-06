Бывшие футболисты сборной России и ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие испытывают сложности из-за повышенного внимания к своей компании со стороны Налоговой службы РФ.

По информации LIFE!, братья владеют компанией «Премьер футбол групп», и у нее возникли финансовые проблемы. В августе-октябре 2019 года Налоговая служба РФ заблокировала у дочерних компаний холдинга сразу несколько счетов. Одно из подразделений в данный момент проходит процесс ликвидации.

Сообщается, что основной причиной блокировки счетов при отсутствии видимых арбитражных или прочих разбирательств с контрагентами являются долги по налогам и сборам в бюджет Российской Федерации.

Братья Березуцкие завершили карьеру летом 2018 года.

Сейчас они работают в штабе Леонида Слуцкого в «Витессе».

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