Сегодняшний «Зенит» очень удобно презирать. Клуб спонсируется огромной госкорпорацией, подписывает футболистов за 50 тысяч рублей (или за 40 млн евро), собирает дань с аффилированных «Оренбурга» и «Сочи», фигурирует в судейских скандалах и очень трусливо выступает в Европе.

Перед матчем с «Лейпцигом» в твиттере случился настоящий флэшмоб: перекличка фанатов «Зенита» завершилась десятками постов в духе «Сегодня я болею за «Ред Булл». Болельщики сине-бело-голубых скажут, что их команде просто завидуют. Поклонники московских (и не только) клубов ответят, что «Зенит» – настоящее чудовище, которое живет на наши налоги, регулярно пользуется админресурсом и не может ничего добиться.

Но такой тотальный хейт абсолютно деструктивен и алогичен – вот доказательства.

«Зенит» заслужил эти инвестиции

«Газпром» пришел в команду только в конце 2005 года – до этого «Зенит» содержали банкиры во главе с Давидом Трактовенко. У этих мужчин были миллионы долларов, но они ими не разбрасывались: пока «Спартак» подписывал Кавенаги, а ЦСКА – Вагнера (оба – в районе 8-10 млн долларов), в Петербурге тащились от трансфера 20-летнего Шкртела, который стоил 300 тысяч евро.

Дело в том, что до сделки с «Газпромом» небогатый «Зенит» на равных конкурировал с москвичами на протяжении трех лет. 2003-й – серебро и Кубок Премьер-лиги, 2004-й – четвертое место (и четыре игрока в сборной на Евро) и группа Кубка УЕФА, 2005-й – выход в еврокубковый плей-офф. Все это – без грандиозных бюджетов и сумасшедших зарплат.

«Зенит» – обладатель Кубка УЕФА-2008Getty Images

Очевидно, что «Газпром» не подхватил бы «Зенит» после сезона-2002 (питерцы финишировали десятыми), потому что актив сначала должен доказать перспективность. Здесь все как со стартапами: сначала ты показываешь хотя бы демо-версию продукта, а потом в тебя вкладываются.

Подавляющее большинство других российских клубов получало деньги иначе. Элитные португальцы в «Динамо», знаменитый кейс «Анжи», недавний шоппинг «Рубина» – туда кэш сваливался фактически с неба, а «Зенит» выбил жирный бюджет именно перспективной игрой. Поэтому крайне абсурдно говорить о том, что команда была дохлой и немощной, а потом пришел «Газпром» и все моментально преобразилось. Нет, движение было поступательным. Хрестоматийный пример: в финале Кубка УЕФА рубились шесть человек, которые застали Петржелу, а еще трое таких ребят сидело на лавке. Солидно, учитывая что с увольнения чеха до первого еврокубка прошло целых два года.

Даже богатый «Зенит» страдал от судей и санкций

Михаила Вилкова уже назвали карманным зенитовским арбитром, но важно помнить: в сентябрьском матче с «Локо» этот же человек не поставил чистый пенальти в ворота москвичей, а потом отменил (абсолютно заслуженно) гол гостей в добавленное время. Рискнул бы такое сотворить пристрастный судья? Разумеется, нет. Кроме того, в этом же сезоне был прекрасный матч с «Ахматом», после которого бригада Матюнина услышала от Семака знаменитый спич о козлах. Даже сам арбитр признал, что гол Ригони следовало засчитать – хм, «Зенит» точно самый влиятельный клуб в РПЛ?

И подобных историй навалом, начиная с самой беспредельной – легендарного выезда к ЦСКА осенью 2006 года, то есть уже при «Газпроме». Тогда Владимир Петтай внаглую отменил два легальных мяча питерцев, а Михаил Боярский перепел хит про мушкетеров: «Опять скрипит потертое седло, а Гинер позвонил с утра так рано. Куда вас, Вова, к черту, занесло? Неужто вам своей зарплаты мало?»

Халк и Михаил БоярскийGetty Images

Аппаратных решений против «Зенита» тоже хватало. Например, за последние десять лет сине-бело-голубые отхватили три технических поражения (ЦСКА и два с «Динамо»): если бы клуб действительно доминировал над лигой, функционеры легко нашли бы лазейки в регламенте и оставили питерских мажоров без заслуженных 0:3. Но нет – «Зенит» пережил и технички, и дисквалификации (например, у АВБ), и матчи без зрителей.

К тому же клуб нехило пострадал летом 2015 года, когда за считанные дни до старта Премьер-лиги поменялся формат лимита. Истерики Виллаш-Боаша в Москве вспоминают до сих пор, но как не ныть, когда новые правила грохнули по трансферным амбициям клуба? Кажется, «Зенит» все же не такой могущественный, как про него думают.

Даже гигантские трансферы окупаются

«Нельзя покупать игроков за 20, 30 или 40 млн евро», – любимая риторика зенитовских хейтеров. Разумеется, нельзя, но только в одном случае – когда у тебя не налажены продажи. Если взглянуть на историю питерских трансферов, то окажется, что все бомбы были оправданными. Тимощук (14,5 млн евро) принес Кубок УЕФА и уехал в «Баварию» за 11 млн – замечательная имиджевая сделка. Данни за девять лет однозначно отработал 30 млн, Халк тоже отбился, Витселя продали за 20 млн за полгода до истечения контракта, а на деньги от Паредеса взяли трех топчиков.

Мелкие неудачи (Ансальди, Эрнани, Гарсия, Бухаров) компенсировались дешевыми или вообще бесплатными трансферами Дзюбы, Кокорина, Жиркова и даже Семака. Нельзя забывать и продажи Аршавина, Шкртела и Денисова с гигантской накруткой – упс, траты «Зенита» уже не выглядят такими демоническими, верно?

Малком в матче «Зенит» – «Краснодар»Getty Images

С тем же замыслом за 40 млн брался и Малком. Во-первых, не спешите его хоронить – парень точно поправится к зиме. Во-вторых, в крайнем случае барселонский бэкграунд позволит выгодно слить бразильца как минимум в Китай. В-третьих, все разбито на транши, так что «Зенит» просто пожертвовал бюджетом будущих окон. Поэтому активы «Газпрома» (окей, народные деньги) не слиты в канализацию – в клубе крайне вдумчиво подходят к жирным трансферам и практически никогда не промахиваются.

У Питера больше достижений, чем кажется

За 14 лет безбедной жизни «Зенит» пять раз выиграл чемпионат (больше всех за этот период), взял два Кубка России, два еврокубка и четыре Суперкубка – 13 трофеев. Плюс трижды выходил в плей-офф Лиги чемпионов, никогда не занимал четвертое место в группе ЛЧ и за последнее десятилетие ни разу не пролетал мимо евровесны.

С одной стороны, даже к этим ачивкам можно придраться: всего одно золото в эпоху Витселя и Халка, два вылета от «Бенфики» в ЛЧ, подозрительно слабые группы в этом же турнире и бездарные прощания с ЛЕ – все это напрягает. С другой стороны, из российских клубов к стабильности «Зенита» в эру «Газпрома» приблизился только ЦСКА, а у «Локо», «Рубина» и «Спартака» на троих меньше титулов, чем у Питера с 2007 года. Кроме того, с 2012 года в плей-офф ЛЧ мелькали только сине-бело-голубые, да и выше четвертьфинала ЛЕ из русских клубов за это время тоже никто не поднимался.

Алексей Миллер, «Газпром», «Зенит»Twitter

Мораль простая: «Зенит» мог бы распоряжаться богатствами эффективнее, но и безобразными результаты клуба не назвать. В отличие от «Спартака» (в пятерке по вложениям, но лишь два трофея с 2004 года), «Динамо» (ноль титулов, зато две роскошные закупки и полет в ФНЛ) и «Краснодара» (до сих пор без ЛЧ и чашек, хотя готовы к ним уже лет пять).

Так что прежде чем инкриминировать «Зениту» разбазаривание народных денег, стоит взглянуть на результаты других грандов РПЛ. Среди них не стыдно только за ЦСКА и «Локо» при Семине, а вот остальным лучше помолчать.

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