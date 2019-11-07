Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что в определенной ситуации может поднять руку на женщину.

Тарасов женился на модели Анастасии Костенко в январе 2018 года. Пара ждет второго ребенка, Дмитрий счастлив в браке, но бывшего игрока сборной России явно не следует злить. «Когда женщина будет делать для меня все, что нужно, мне хочется меняться. Она перестала выносить мне мозг. Последние четыре месяца мы живем нормально. Но есть красная зона, куда заходить нельзя. Пока не беременная, можно получить сразу леща», – приводит слова Дмитрия издание Starhit.

Тарасов признался, что ревностно относится к досугу жены: «Ненормально не говорить, что ходишь на массаж к мужчине. Я против раздельного отдыха. Спросил у нее, она тоже говорит, что не хочет».

Бывшая супруга футболиста Ольга Бузова рассказала, что сталкивалась с домашним насилием. Случалось ли это в период отношений с Дмитрием – она не уточнила.

Последним клубом игрока был «Локомотив», его контракт с командой истек летом 2019 года.

Футболист тренируется на базе московского «Динамо».

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