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Пресс-служба «Зенита»: «Дзюба не комментировал просьбу о помощи фанаток, укравших его фигуру»
Не разочаровывайтесь в Артеме раньше времени.
Пресс-служба «Зенита» опровергла информацию о том, что Артем Дзюба отказал в помощи укравшим его фигуру фанаткам.
На девушек завели уголовное дело по статье «кража» за похищение алюминиевой копии нападающего. Поклонницы записали Артему видеообращение, на которое он якобы отреагировал отказом в помощи, однако в клубе опровергли эту информацию.
«Таких комментариев Дзюба телеграм-каналу не давал, всегда нужно проверять источник», – приводит комментарий пресс-секретаря «Зенита» Антона Макаренко РИА «Новости».
- «Зенит» занимает третье место в группе G Лиги чемпионов, у клуба 4 балла.
- На первой строчке «РБ Лейпциг» с девятью очками.
«Зенит» ненавидят как никогда в истории. Но это крайне глупо и несправедливо
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