«Спартак» 90-х, ЦСКА 00-х или «Зенит» 10-х? Угадай, кого обвинили в работе с судьями

Квизы

40-летний арбитр Михаил Вилков и 47-летний глава департамента судейства РФС Александр Егоров всю неделю выслушивали претензии от болельщиков и журналистов, будто они провинившиеся школьники. В чемпионате России-2019/20 замечено слишком много ошибок рефери на разных уровнях – от провинциальных игр с 3000 фанатов на трибунах до центральных матчей «Зенита» и ЦСКА.

Сильнее всего в работе с судьями обвиняют питерцев как самый богатый и влиятельный клуб страны. Бюджет сине-бело-голубых превышает остальные минимум на четверть (12,8 млрд рублей против 8,8 млрд у «Спартака»), так что зрителям и наблюдателям РПЛ кажется, что это логично – у «Зенита» есть все ресурсы для влияния на исход матчей.

Но подобные намеки были в русском футболе всегда, просто летели не в Петербург, а в столицу. В 90-е главным злом казался «Спартак», а кричалка «Гинер все купил» в нулевые относилась не только к трансферам ЦСКА. Дискурс национального заговора присутствовал всегда и наконец полноценно вернулся, только теперь в отношении Северной столицы.

Тест Eurosport.ru наглядно покажет, насколько все в Премьер-лиге циклично. Отличите высказывания о судействе разных лет – они про «Спартак» Романцева, ЦСКА Гинера или «Зенит» «Газпрома»?

«Зенит» ненавидят как никогда в истории. Но это крайне глупо и несправедливо