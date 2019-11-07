Блогер ЖЖ и писательница Лена Миро прокомментировала слова футболиста Дмитрия Тарасова о том, что он может поднять руку на женщину.

«Я сама, честно говоря, сильно против, когда женщин бьют. Но все-таки, если взглянуть на жен Тарасова объективно, вы бы сами смогли не втащить Ольге Бузовой? Нет, серьезно, вот представьте, что у вас дома – Бузова. Ходит туда-сюда, скрипит своим фальцетом, отношения строит. Лично вы бы удержались, чтобы не втащить ей по морде – ответьте честно?

Вот я прямо скажу – я бы такую Бузову ежечасно порола ремнем по харе. Рот только раскрыла – грязной тряпкой по морде. Да даже если бы она молча ходила, я бы все равно ее била ногами! Вазу бы в спину кинула, а в рот бы засунула ершик для унитаза. И, вы знаете, вряд ли нынешняя Костенко чем-то лучше нашей любимой Оленьки-голенькой.

Вопрос тут, конечно, можно поставить иначе: а ******* [зачем] вообще жить с человеком, которому втащить хочется? Я не оправдываю Тарасова. Я его осуждаю. Но понимаю, что им движет, а вы?» – написала Миро на своей страничке в ЖЖ.

Тарасов состоял в браке с Бузовой в 2012-2016 гг.

Летом 2019 года у Дмитрия закончился контракт с «Локомотивом», сейчас он находится без клуба.

«Они реально огромные». Тарасов – о яйцах Климова, Госдуме, Путине и проблемах России

Качай приложение Eurosport для iOS или Android