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Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий вышел на свободу. Он отбыл срок полностью
Теперь сага о футболистах-хулиганах точно закончилась.
Фигурант дела Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий вышел из колонии общего режима в Клинцах.
По информации «Р-Спорт», отбывшего срок молодого человека встретили родители и несколько журналистов. Александр не стал давать развернутые комментарии – только поблагодарил всех за поддержку и уехал.
- В октябре 2018 года Протасовицкий поучаствовал в двух драках вместе с братьями Кокориными и Мамаевым. Пресненский суд Москвы приговорил его к сроку в 1 год 5 месяцев.
- В отличие от друзей, Александр не вышел по УДО и отбыл наказание полностью.
- До попадания в СИЗО Протасовицкий работал детским футбольным тренером.
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