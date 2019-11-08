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Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий вышел на свободу. Он отбыл срок полностью

Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий вышел на свободу. Он отбыл срок полностью
Eurosport

19 мин. назад

Теперь сага о футболистах-хулиганах точно закончилась.

Фигурант дела Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий вышел из колонии общего режима в Клинцах.

По информации «Р-Спорт», отбывшего срок молодого человека встретили родители и несколько журналистов. Александр не стал давать развернутые комментарии – только поблагодарил всех за поддержку и уехал.

  • В октябре 2018 года Протасовицкий поучаствовал в двух драках вместе с братьями Кокориными и Мамаевым. Пресненский суд Москвы приговорил его к сроку в 1 год 5 месяцев.
  • В отличие от друзей, Александр не вышел по УДО и отбыл наказание полностью.
  • До попадания в СИЗО Протасовицкий работал детским футбольным тренером.

Уткин: «Мамаева и Кокориных отпустили, Протасовицкого – нет. Это настоящий беспредел»

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