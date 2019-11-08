Главный тренер «Зенита» Сергей Семак осудил мнение, что петербургскому клубу благоволят судьи, а также рассказал о своей свадьбе и состоянии Александра Кокорина после тюремного заключения.

О свадьбе

Спешу заверить, что это не хобби и не привычка. Просто мы с супругой очень хотели, чтобы у нас была свадьба, о которой мы в свое время мечтали. Именно в таком виде она сейчас и получилась: в это время, в присутствии всех наших детей, которые были счастливы.

Все прошло скромно – музыкальное сопровождение обеспечила русская девушка, которая живет в Копенгагене, сделав тот прекрасный вечер красивым и трогательным. А гости – несколько близких друзей. Из футбольных людей на свадьбе побывал только Виллиам Оливейра, который помогает мне в «Зените». Еще человек десять – те, кто выкроил время. Но самое главное, повторю, что удалось привезти всех детей.

О любви судей к «Зениту»

Это все эмоции. Считаю, к «Зениту» относятся может быть, чуть строже, чем к другим командам. Но я не заметил, что календарь или судьи нам благоволят.

Вот был разговор, что в матче с «Оренбургом» арбитр не наказал нас 11-метровым. А, например, в игре с «Локомотивом» не поставили пенальти уже в ворота железнодорожников – хотя на той встрече работал VAR. Конечно, все такие случаи воспринимаются эмоционально. Почему VAR не стал изучать эпизод в начале матча с «Локо»? Это рабочие моменты, которые будут улучшаться. Тогда и ошибок станет меньше.

«Зенит» – ЦСКАGetty Images

Или возьмем прошлый год, когда в игре со «Спартаком» Дриусси чуть голову не снесли, но арбитр даже не свистнул. Ошибки совершаются в обе стороны. Считаю, рефери относятся к нам так же, как и к другим клубам. Это мое личное мнение, но можно обратиться к статистике. В прошлом сезоне, кажется, «Зенит» был, вообще, одним из тех, кто исполнил меньше всех пенальти. В этом чуть больше пробиваем. Это футбол.

О Кокорине

Конечно, не ожидал, что такое произойдет. Процесс сделали показательным, чтобы подать сигнал: любой человек, вне зависимости от статуса, понесет такое же наказание. Тем не менее, считаю, что нужно уметь прощать. Зная Сашу, могу точно сказать: он понимает, в чем и насколько оказался не прав.

Кокорин позвонил сразу после освобождения – я спросил, какие у него дальнейшие планы. И с человеческой, и с тренерской точки зрения считаю, что Саше нужно дать шанс. Думаю, что он смог бы играть уже сейчас – и помогал бы «Зениту». Саша пока не занимается в общей группе, мы его частично привлекаем к каким-то упражнениям. Наверное, сыграет в каком-нибудь товарищеском матче в ноябре, – рассказал 43-летний Семак «Спорт-Экспрессу».

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