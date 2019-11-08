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Mash: Бузова трижды обращалась в полицию из-за избиений Тарасовым
Вот и подробности подъехали.
Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за домашнего насилия со стороны бывшего мужа – экс-игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова.
Источник телеграм-канала Mash сообщил, что в ноябре 2013 года Бузова трижды вызывала полицию из-за избиений. Участковый выезжал по месту жительства пары в московском районе Якиманка и пытался проводить с Тарасовым разъяснительную работу.
Бузова не давала делу продолжения и не снимала побои. «Она объясняла участковому, что ей жалко мужа и она не будет выносить сор из избы», – сказал собеседник Mash.
- Бузова и Тарасов были женаты с 2012 года по 2016-й.
- Недавно в интернет просочились слова Дмитрия о том, что он способен поднять руку на женщину.
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