Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов объяснил слова о том, что может поднять руку на женщину, если та ведет себя неподобающим образом.

«Друзья, хочу развеять все слухи, которые произошли вчера. Разложу все по пунктам. Первое – давайте начнем с того, как называется влог, в котором мы с женой снимались. Он называется «Как доехать и не развестись. Тарасов против Костенко». Мы изначально планировали шутить и просто вывести на эмоции. Что такое вывести на эмоции, что такое позлить своих жен? Это обсуждать те темы, которые мы не допускаем в жизни.

Мне странно, что люди вырвали из контекста именно одну фразу и распространили ее. Уже снимают какие-то выпуски по телевидению на этот счет. Меня эта тема точно не касается. И давайте не забывать, кто смотрит влог T-Killah, знает, что у него всегда есть какие-то подводки. В этом влоге она также была. «Немножко повыводим наших прекрасных дам». Это была ключевая фраза выпуска, но многие не обратили на это внимание.

А теперь тема домашнего насилия. Для меня она, конечно же, неприемлема. Я воспитывался в хорошей семье с правильным пониманием, с правильными традициями, поэтому эта тема для меня закрыта. Я сам являюсь отцом двух дочерей, поэтому понимаю, что в дальнейшем они выйдут замуж, а к ним должно быть такое же отношение, которое я им показываю.

Дорогие женщины, которые, возможно, как-то восприняли не так мою фразу, я, конечно же, могу извиниться, но я понимал, что это юмор, я думал, что многие не воспримут это всерьез. Но раз вы восприняли, я перед вами извиняюсь. Я не поднимаю руку на женщин, я люблю свою жену. Если бы у нас были какие-то сложности, у нас бы уже не было семьи. Поэтому всем мира, добра. Не слушайте, когда вырывают фразы из контекста», – сказал 32-летний Тарасов в видеообращении в инстаграме.

Бывшая жена Тарасова Ольга Бузова сказала, что сталкивалась с домашним насилием.

После ухода из «Локо» в летнее трансферное окно Дмитрий остается без клуба.

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