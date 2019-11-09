Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме заявил, что не сталкивался с проявлениями расизма в России.

– Я никогда этого не видел. Да, конечно, русские в основном общаются с русскими, а иностранцы с иностранцами, но чтобы кто-то кого-то притеснял...

– Тебе не кажется, что восприятие расизма в России другое, чем других странах?

– Да, согласен. Замечал, что в Европе резко реагируют, когда здесь что-то такое происходит. У меня много русских друзей, и никогда не слышал, чтобы кто-то из них как-то меня оскорбил. У меня есть и темнокожие друзья, и они тоже не жаловались на это.

– А в шутку русские ребята могут тебя обозвать?

– Да могут, но это шутка. Бывает и такое, когда болельщики во время матчей кричат: «Обезьяна!» Но это не от дискриминации, это то же самое, что и мат. Я считаю, что мат и расизм – это одинаковые вещи. Подчеркну, это мое мнение. Но надо понимать, что есть и много других темнокожих ребят, которым не нравится это. И такое мнение тоже нужно уважать, – цитирует 33-летнего Гилерме РБК.

После ухода Игоря Акинфеева из сборной России Гилерме стал основным кипером национальной команды.

Бразилец получил гражданство России в 2015 году.

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