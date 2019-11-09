Instagram

Шестилетний сын Аршавина признан игроком недели академией «Барселоны»

Шестилетний сын Аршавина признан игроком недели академией «Барселоны»
Eurosport

1 час назад

Папины гены уже проявляются.

Академия «Барселоны» в Москве признала шестилетнего сына Андрея Аршавина Арсения игроком недели.

В лиге Ла Масия Арсений выступал за команду «Месси» и попал в число четырех лучших футболистов. Вместе с ним отметили Даниила Цышевского, Демида Данилова и Тиграна Хачатряна.

  • Арсений – младший сын экс-капитана сборной России от телеведущей Юлии Барановской. Трое их общих детей после расставания родителей живут с Юлией.
  • Также у Аршавина есть дочь Есения – Андрей был женат на ее матери Алисе Казьминой, пара развелась.

Аршавин – Радимову об алиментах: «Ты тоже в нашем клубе. Буланова тебя щипает»

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте