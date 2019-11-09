Шестилетний сын Аршавина признан игроком недели академией «Барселоны»
Папины гены уже проявляются.
Академия «Барселоны» в Москве признала шестилетнего сына Андрея Аршавина Арсения игроком недели.
В лиге Ла Масия Арсений выступал за команду «Месси» и попал в число четырех лучших футболистов. Вместе с ним отметили Даниила Цышевского, Демида Данилова и Тиграна Хачатряна.
- Арсений – младший сын экс-капитана сборной России от телеведущей Юлии Барановской. Трое их общих детей после расставания родителей живут с Юлией.
- Также у Аршавина есть дочь Есения – Андрей был женат на ее матери Алисе Казьминой, пара развелась.
Аршавин – Радимову об алиментах: «Ты тоже в нашем клубе. Буланова тебя щипает»
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