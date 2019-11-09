Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба шутливо рассказал, как полузащитник «Валенсии» Денис Черышев просился в петербургский клуб, а также заявил, что следит за российскими легионерами в зарубежных командах.

«Правда ли, что я просился в «Валенсию» через Дениса? Это он просился в «Зенит». Я ему говорю: «Не надо, Денис, пыли за бугром, родной. Нам нужны там люди». На самом деле я через Эсекиэля Гарая попросился. Разве Денис там что-то решает? Он больше по мадридскому «Реалу» решает. Конечно, слежу за нашими легионерами. Сашка Головин радует то красной карточкой, то голиком», – иронично высказался Дзюба в видеоролике на YouTube-канале сборной России.

Сборная России досрочно отобралась на Евро-2020.

Команде Станислава Черчесова осталось сыграть с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

Пресс-служба «Зенита»: «Дзюба не комментировал просьбу о помощи фанаток, укравших его фигуру»

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