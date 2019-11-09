Полузащитник «Спартака» и сборной России прокомментировал многочисленные словесные нападки Конора Макгрегора на Хабиба Нурмагомедова.

«Конечно, меня распирает, когда Конор такое делает. Он ведь говорит про Россию, это неприятно. Те люди, которых он оскорбляет, – они наши. Но для него все эти слова лишь бизнес. И это неправильно», – цитирует футболиста Чемпионат.

Нурмагомедов защитил чемпионский титул в сентябре, победив удушающим приемом Дастина Порье.

Официально имя следующего соперника Хабиба не объявлено – скорее всего, им станет Тони Фергюсон.

Конор всячески напрашивается на реванш и постоянно провоцирует Хабиба в соцсетях и во время интервью.

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