Getty Images
Calciomercato: «Наполи» и «Милан» проявляют интерес к Миранчуку
После перфоманса в матчах с «Юве» игрока очень хотят в Серии А.
Алексей Миранчук из «Локомотива» попал в сферу интересов «Милана» и «Наполи».
Ранее сообщалось, что футболиста может пригласить «Ювентус», к туринцам присоединились клубы попроще. По информации Calciomercato, потенциальная сделка оценивается в 15-20 млн евро.
Алексей прекрасно вписывается в трансферную политику «россонери», а в Неаполе остро нуждаются в альтернативе для Мертенса и Кальехона: футболисты не торопятся продлевать соглашения.
- «Локомотив» занимает третье место в группе D Лиги чемпионов и имеет равенство очков с аутсайдером «Байером».
- Клуб идет на третьей строчке в РПЛ.
Миранчук: «Если Rolls-Royce вторая или третья машина – нормально. Постоянно на ней ездить не стоит»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте