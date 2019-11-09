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Calciomercato: «Наполи» и «Милан» проявляют интерес к Миранчуку

Calciomercato: «Наполи» и «Милан» проявляют интерес к Миранчуку
Eurosport

1 час назад

После перфоманса в матчах с «Юве» игрока очень хотят в Серии А.

Алексей Миранчук из «Локомотива» попал в сферу интересов «Милана» и «Наполи».

Ранее сообщалось, что футболиста может пригласить «Ювентус», к туринцам присоединились клубы попроще. По информации Calciomercato, потенциальная сделка оценивается в 15-20 млн евро.

Алексей прекрасно вписывается в трансферную политику «россонери», а в Неаполе остро нуждаются в альтернативе для Мертенса и Кальехона: футболисты не торопятся продлевать соглашения.

  • «Локомотив» занимает третье место в группе D Лиги чемпионов и имеет равенство очков с аутсайдером «Байером».
  • Клуб идет на третьей строчке в РПЛ.

Миранчук: «Если Rolls-Royce вторая или третья машина – нормально. Постоянно на ней ездить не стоит»

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