Вратарь «Локо» и сборной России Маринато Гилерме рассказал, как изменился за время жизни в России.

– Ты изменился с тех пор, как приехал в Россию?

– Изменился, я раньше был очень открытым человеком, и много людей этим пользовались с плохой точки зрения. И за то время, что я здесь, я сам заметил, что так нельзя. Потому что ты должен соблюдать какой-то баланс. Вместе с этим в России заметил, что здесь люди более закрытые, и я сам чуть-чуть изменился.

– Какие черты в русских выделишь, которые ты перенял?

– Холодная голова. У меня иногда этого не хватает очень.

– Что такое быть русским?

– Я не знаю, как на это ответить. Это сложный вопрос. Очень сложный. Я не знаю – привел слова футболиста РБК.

Бразилец получил гражданство России в 2015 году.

После четырех туров группового этапа ЛЧ на счету «Локо» три очка.

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