Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил третью желтую карточку в матче против «Крыльев Советов» и рискует пропустить игру с «Зенитом» в 18-м туре.

«Нет, я не боюсь, что матч с «Зенитом» мне придется смотреть с трибуны. По поводу этих желтых карточек могу сказать только одно: если тебе дают предупреждение лишь за то, что ты прыгаешь на бровке от эмоций, то футбол на этом скоро закончится. Если бы мне давали в Германии за такое карточки, я бы пропустил матчей десять. Да, признаю, что я выскочил на поле, но игра была остановлена в тот момент! Не понимаю таких предупреждений», – цитирует 34-летнего Тедеско «Чемпионат».

«Спартак» выиграл у «Крыльев» со счетом 2:0.

24 октября москвичи сыграют на своем поле с «Уралом», 1 декабря их ждет выезд к «Зениту».

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