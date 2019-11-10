«Спартаку» придется отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup в США. Команда не может получить американские визы.

«К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира», – цитирует ТАСС владельца клуба Леонида Федуна.

Турнир пройдет в Орландо с 15 по 18 января во время зимней паузы в РПЛ.

Соперниками красно-белых должны были стать бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас», а также колумбийский «Атлетико Насьональ».

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