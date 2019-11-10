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Баста вручил СКА-Ростову ключи от нового клубного автобуса

Баста вручил СКА-Ростову ключи от нового клубного автобуса
Eurosport

1 час назад

Роскошный презент.

СКА-Ростов получил ключи от нового клубного автобуса из рук Василия Вакуленко – владельца команды и известного музыканта, выступающего под псевдонимом Баста.

«Перед матчем СКА – «Волгарь» на стадионе ростовским армейцам вручили ключи от нового автобуса, дизайн которого в социальных сетях выбрали болельщики», – говорится в официальном твиттере клуба.

  • СКА-Ростов выступает в зоне «Юг» ПФЛ и занимает шестое место.
  • Баста приобрел клуб в октябре за 10 миллионов рублей.

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