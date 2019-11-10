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«Был включен админресурс». Экс-президент «Локо» – о нарушении «Зенитом» лимита в 2009-м
Все вскрылось спустя 10 лет.
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов вспомнил ситуацию 2009 года, когда «Зенит» в очном матче по ошибке выпустил на поле лишнего легионера, но не получил техническое поражение.
– Я вам напомню ситуацию десятилетней давности. В матче «Локомотив» – «Зенит» Дик Адвокат нарушил правило лимита на легионеров, но Питеру не засчитали поражение. Вы же были в тот период президентом «Локомотива». Неужели и тут не обошлось без админресура?
– Здесь не обошлось. Я вам прямо скажу, что он был включен. Звонили руководители разных рангов, меня так прихватили. Хотя документы в Спортивный арбитражный суд были готовы, и мы бы выиграли этот процесс, а «Зениту» засчитали бы поражение.
– Кто же заставил вас пойти на попятную?
– В руководстве РЖД откровенно сказали, если пойдешь в суд, то можешь писать заявление. Тогда же не было ни единого основания не засчитать «Зениту» техническое поражение. За год до этого по такому же регламенту в женском футболе произошла похожая ситуация, и команде, выпустившей лишнего легионера, засчитали поражение 0:3.
Мой юрист в Лозанне показал документы, и нам дали стопроцентную гарантию, что правда будет на нашей стороне. Это стоило «Локомотиву» третьего места и попадания в квалификацию Лиги чемпионов. Такое было, что тут скрывать, – цитирует Наумова «Спорт уик-энд».
- Матч в 2009 году завершился со счетом 1:1.
- «Зенит» выиграл первый круг чемпионата России-2019/20 и продолжает лидировать в турнирной таблице.
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