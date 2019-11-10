Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов вспомнил ситуацию 2009 года, когда «Зенит» в очном матче по ошибке выпустил на поле лишнего легионера, но не получил техническое поражение.

– Я вам напомню ситуацию десятилетней давности. В матче «Локомотив» – «Зенит» Дик Адвокат нарушил правило лимита на легионеров, но Питеру не засчитали поражение. Вы же были в тот период президентом «Локомотива». Неужели и тут не обошлось без админресура?

– Здесь не обошлось. Я вам прямо скажу, что он был включен. Звонили руководители разных рангов, меня так прихватили. Хотя документы в Спортивный арбитражный суд были готовы, и мы бы выиграли этот процесс, а «Зениту» засчитали бы поражение.

– Кто же заставил вас пойти на попятную?

– В руководстве РЖД откровенно сказали, если пойдешь в суд, то можешь писать заявление. Тогда же не было ни единого основания не засчитать «Зениту» техническое поражение. За год до этого по такому же регламенту в женском футболе произошла похожая ситуация, и команде, выпустившей лишнего легионера, засчитали поражение 0:3.

Мой юрист в Лозанне показал документы, и нам дали стопроцентную гарантию, что правда будет на нашей стороне. Это стоило «Локомотиву» третьего места и попадания в квалификацию Лиги чемпионов. Такое было, что тут скрывать, – цитирует Наумова «Спорт уик-энд».

Матч в 2009 году завершился со счетом 1:1.

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