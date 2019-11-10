«Уфа» в матче 16-го тура чемпионата России на выезде сыграла вничью с «Оренбургом» – 0:0.

По окончании встречи главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поставил под сомнение тот факт, что в футбольных матчах непременно нужно забивать. «У нас футбол в чем заключается, в голах что ли? Или в чем?» – спросил Евсеев у корреспондента, который брал у него флеш-интервью.

«Уфа» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице, на счету команды 18 очков. «Оренбург» идет восьмым с 19-ю баллами.

В следующем туре «Уфа» встретится с «Сочи», «Оренбург» – с «Ахматом».

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