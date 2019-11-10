Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обратился к судьям в перерыве игры 16-го тура чемпионата России против «Сочи».

«Эй, товарищ судья, эй! Когда с вами разговаривают, чуть-чуть лицо попроще сделайте, хорошо? Вы сейчас научились, ***** [блин], отвечать. Научились прекрасно отвечать, ***** [блин]. Так вы, ***** [блин], принимайте критику, которая вам тоже говорится, хорошо?

Потому что вы, ***** [блин], с такими лицами отвечаете, что ****** [трындец]. У нас один рефери ФИФА, чтоб вы знали! Один только рефери ФИФА! А команд сколько играет в еврокубках, ***** [блин]? А вы об них ноги ***** [нафиг] вытираете», – сказал Гончаренко.

ЦСКА выиграл у «Сочи» со счетом 3:2, матч обслуживала бригада судей во главе со Станиславом Васильевым.

Перед уходом на перерыв Гончаренко активно высказывал недовольство работой Васильева, и арбитр предъявил ему желтую карточку.

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